前台北市副市長黃珊珊今天到台南舉辦感恩巡迴暨簽書分享會，外界關注她的下一步動向，也屢被點名轉戰2024港湖區立委，她受訪時表示，現在不是選什麼的問題，台灣面臨缺蛋、缺水、缺電、缺藥，大家卻一天到晚只想著選舉，「要選舉的人先拿出解決方案，沒有的話不要只是談選舉。」

黃珊珊提到台灣近來鬧蛋荒，知名台北市遼寧夜市蚵仔煎老店宣布即將斷蛋，6日起蚵仔煎沒「蛋」可加，黃珊珊說，以前是聽到蘿蔔糕加蛋，現在反而變成蛋加蘿蔔糕，這些都是小市民直接面對的民生問題，農委會如果拿不出解方，不要說要推什麼最佳候選人。

被問到傳出電價將調漲3至10％，黃珊珊表示，現在說法是工業用電會漲，將來製造的東西也會漲，電價跟物價是一體的，台灣缺電已經不是新聞，現在是綠能接不上來，3月14日核二除役後，將來台灣電力配置應該跟人民說清楚，而不是說不缺電，還漲電價，政府對於整個國家能源政策，到底要不要說清楚。