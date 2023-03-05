【全程字幕】林明溱敗選顯現世代交替迫切性？ 羅智強直指「這兩點」是警惕 @ChinaTimes ​

國民黨在南投縣立委第二選區補選失利，由民進黨當選人蔡培慧勝出，國民黨鐵票區慘遭翻盤。台北市大安區立委擬參選人羅智強5日下午受訪表示，南投補選失敗，對國民黨是警惕，國民黨要更努力，提名好的人才，也要拿出好的主張說服民眾。

羅智強、立委高金素梅及台北市議員楊植斗5日下午在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動，受訪時被問起，國民黨在南投立委選輸是因為太有自信，是否要呼籲朱立倫盡快公布總統選舉時程。羅智強說，他自己看法有點不一樣，雖然大家很急，但整合從來不是一件容易的事，可以體會朱立倫現在面臨萬般困難的情形。

他表示，當然南投補選失敗，對國民黨是警惕，包括國民黨是否能提出更好的主張，不只是民進黨表現不好，就理所當然覺得國民黨能贏得人民信任。

羅智強認為，國民黨也要體察台灣民眾包容心，看待政黨的態度很特別，民眾可能覺得2022選舉給民進黨已經教訓夠了，所以會給民進黨機會，但同樣也要觀察國民黨，從負面來講是警惕，正面也是對國民黨提醒，國民黨要更努力，提名好的人才，也要拿出好的主張說服民眾。

羅智強說，他非常歡迎朱立倫若有時間的話可以為健康而跑，朱這段時間真的也非常操勞，也要操心很多事情，南投落敗，除了朱立倫說國家機器力量，實際上也確實有準備上比較倉促的地方，現在好好沈澱還來得及，選戰將近1年的時間，好的候選人挑出來、隊伍整隊好，大家開始一步一腳印的走，還是那句話，選舉沒有師傅，勤走就有票。