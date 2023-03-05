日本埼玉市自2月中旬以來接連發生貓咪分屍命案，民眾在社區、校園、路邊陸續發現被肢解的貓咪碎屍。

日本埼玉市自2月中旬以來接連發生貓咪分屍命案，當地居民陸續在公園、校園、菜園發現無頭貓咪軀體、遭肢解的腳、部分臉部組織等碎屍，有些屍塊甚至被吊起來，專家警告，過去兒童連環殺人案中就有虐待動物情況，擔心後續會有民眾受傷。

綜合日本電視台、日本放送協會（NHK）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本關東埼玉縣埼玉市自2月中旬以來，陸續發現被肢解的貓咪遺體。第一起案例發生在2月13日，民眾在公園長椅上發現貓咪「前腿之類的東西」，3天後，有民眾在樹叢中發現臉部「部分缺失」的貓咪遺體，隔天，公園附近的小學又發現一隻貓的「部分臉部」屍塊，屍塊就用繩子掛在學校一根鐵條上。

日本埼玉市民眾2月中旬起在學校、公園、河邊發現貓咪碎屍。

根據身體特徵，這3起案例的遺體都屬於一隻白貓。

2月26日，埼玉市一處菜園發現了另一具斷頭、沒有前腳的貓咪下半身遺體，據發現屍塊的菜園主人描述，遺體部分埋在泥土中。當天下午，300公尺外的河床道路發現了貓咪的頭部及前腳，由於兩處遺體斑紋都為黑褐色，推斷為同一隻貓。

埼玉市半個月內接連發現貓咪碎屍，讓當地人相當害怕，一名婦人表示，現在一到晚上，街道上幾乎空無一人，放學時，學校也要求師長護送孩子們返家，或是要求學童們以小隊方式離校，當地人員也加強巡邏社區。

3月1日，埼玉縣戶田市一名17歲男高中生持刀闖進學校砍傷老師，警方逮捕男嫌後表示，正在調查高中生與虐貓案之間的關聯，暗示高中生可能參與虐貓。

駿河台大學犯罪心理學教授大又健二表示，兇嫌可能是以攻擊弱小動物來釋放壓力及尋求刺激，這些砍貓的舉動展現了非常強的攻擊性，另外，這些遺體都是在一般人看得到的地方被發現。他提到神戶市兒童連續殺人案中也有虐待動物的情形，擔心後續會有民眾受到傷害。

香港律師麥劍祺（Kim J. McCoy）表示，過去確實有臨床證據顯示，虐貓行為與後續對人類進行更兇殘的犯罪行為有關聯。