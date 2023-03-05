史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）伉儷應我國政府邀請率團於5日下午抵台訪問，外交部長吳釗燮親自代表接機，他表示，台史雙方從建交以來，互相支持受益匪淺。這是戴克禮首度來台訪問，行程安排了商業拜會活動。（陳麒全攝）

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）伉儷應我國政府邀請率團於5日下午抵台訪問，外交部長吳釗燮親自代表接機，他表示，台史雙方從建交以來，互相支持受益匪淺。這是戴克禮首度來台訪問，行程安排了商業拜會活動。（陳麒全攝）

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）伉儷應我國政府邀請率團於5日下午抵台訪問，外交部長吳釗燮親自代表接機，他表示，台史雙方從建交以來，互相支持受益匪淺。這是戴克禮首度來台訪問，行程安排了商業拜會活動。（陳麒全攝）

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）伉儷應我國政府邀請率團於5日下午抵台訪問，外交部長吳釗燮親自代表接機，他表示，台史雙方從建交以來，互相支持受益匪淺。這是戴克禮首度來台訪問，行程安排了商業拜會活動。（陳麒全攝）

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮伉儷率團於5日搭機抵台，他在桃機簡短致詞表示，台史雙方從建交以來，互相支持受益匪淺。這是戴克禮首度來台訪問，行程安排了商業拜會活動。

史瓦帝尼王國總理戴克禮（Cleopas Sipho Dlamini）伉儷應我國政府邀請率團於5日下午抵台訪問，外交部長吳釗燮親自代表接機，訪問團搭乘阿聯酋航空EK366班機，在下午2時22分抵達桃園國際機場。

戴克禮下機後在B9國賓門發表談話時表示，他感謝中華民國台灣政府邀請他與妻子來台訪問。史瓦帝尼在1968年獨立後，台史雙方建立外交關係，多年來雙方都因此受益匪淺。史瓦帝尼在許多地方都支持台灣，台灣也支持史瓦帝尼，這次訪台行程有安排投資及商業拜會活動，這也是他第一次來台訪問。

外交部表示，此行是戴克禮自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮（Madam Lomvula Hlophe），還包括經濟企畫暨發展部部長吉納（Thambo Gina）與政務次長姆蘭格妮（Thabisile Mlangeni），以及總理府政務次長史都華（Bertram Stewart）等內閣成員。

外交部指出，總統蔡英文及行政院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

此外，訪團也將參訪世曦工程顧問公司、南緯實業公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取台灣科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」