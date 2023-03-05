許多商業廣告宣稱產品可讓人培養吃不胖的體質，但腎臟科醫師王介立表示，健康的人根本沒有這種體質，現實世界只有重大傷病的人才有這種吃不胖的體質，例如嚴重肝腎衰竭、癌症。他並表示，即使改變腸道菌也無法讓人擁有吃不胖的體質，因為小腸吸收營養，但腸道菌主要分布處在大腸，因此即使大腸的腸道菌如何改變，小腸仍舊如常吸收食物養分。

王介立在其臉書粉專上表示，商業減肥常宣稱其產品可讓人培養出吃不胖的體質，但這種體質相對不存在，現實世界擁有真正吃都不胖的體質者，大多數都是有重大傷病身份的人，比如嚴重腎衰竭、嚴重肝衰竭、癌症、全身性發炎等。

他表示，擁有吃不胖的體質不是一種福利，而是一種苦難，臨床醫師都面臨過這樣的情況：各種營養都半強迫地灌入病患體內，但病人就是一天天地消瘦；因此，健康人不會擁有這種體質。

此外，針對「改變腸道菌可讓人擁有吃不胖體質」的說法，王介立表示，只要用國中生物程度即可以破解這個說法，因為食物營養的吸收處在小腸，而腸道菌最主要分布在大腸，這是兩個不互相干擾的空間，「也就是，大腸的腸道菌再怎麼改，小腸終究是快樂地吸收它的養份。」