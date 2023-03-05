北台中家扶中心4日、5日兩天，於東勢林場雄鷹體驗活動園區，舉辦「一起say Hi！攜手飛揚」國中冬令營活動；讓孩子增進人際間的交流與互動。（北台中家扶中心提供）

北台中家扶中心4日、5日兩天，於東勢林場雄鷹體驗活動園區，舉辦「一起say Hi！攜手飛揚」國中冬令營活動；讓孩子增進人際間的交流與互動。（北台中家扶中心提供）

面對時代潮流與社會快速變遷，現在孩子很早就接觸手機，手機已成孩子的玩具與童年友伴。北台中家扶中心因關心孩子的成長，特於4日、5日兩天於東勢林場雄鷹體驗活動園區，舉辦「一起say Hi！攜手飛揚」國中冬令營活動；讓孩子暫時遠離手機，接觸大自然增進人際間的交流與互動。

北台中家扶中心在4日至5日於東勢林場雄鷹體驗活動園區，舉辦「一起say Hi！攜手飛揚」2023年國中冬令營活動；以團隊合作為主題，由靜宜大學攜手社的同學設計一系列活動關卡；讓這群青少年從活動中，學會接受「輸」、「包容」比學會「贏」更重要，建立孩子能更加坦然和從容面對人生。

「小益」平時手機不離身，在社工員鼓勵下才來參加這次營隊活動，他表示從來沒有參加過營隊活動，剛開始很不自在，但在闖關過程，因大家來自不同地方，有不同個性與想法，彼此為達團隊目標，成員必須不斷透過討論、修正方法或決定採用哪位成員的意見等。

「人與人之間，因透過相互的溝通與了解；進而產生互信，相互幫忙達成目標！」「小慧」參加國中冬令營活動中，讓她學習到「要包容不同的聲音、仔細聆聽同儕的想法。」這是她長年沉迷手機遊戲世界中，學不到的知識與經驗；兩天的活動讓她對手機有更深層的認識。

北台中家扶中心主任劉正文強調，國中階段是身心發展快速期，中心一直以關懷、促進兒少身心健康為宗旨來設計、推展各項寓教於樂的活動，即便只是短短的兩天，中心都秉持初衷；期望讓弱勢家庭中的兒少拓展他們的生活圈，進而提升對話能力，增進他們未來的社會競爭力。