東京奧運跆拳道銅牌女將「國民女友」羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，然而卻因過磅超過0.1公斤，被判失格。而她也於今(5)日稍早在臉書上曬出道歉聲明，指出：「沒有藉口，就是努力不夠！」

羅嘉翎於今日下午在臉書上更新一則貼文，向關注她的大眾們致歉：「對於教練和團隊以及所有支持我的人真的很對不起。」認為自己沒有任何藉口，就是努力不夠：「我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。」然而，也直言這個月其餘的三場比賽她會全力以赴：「我會更努力！」

而關於羅嘉翎「失去資格」一事，其教練劉聰達也在臉書上還原事發經過並道歉，首先表示不是要卸責，指出這次美國公開賽的過磅時間很短，而嘉翎早上7點多回報體重仍差0.3公斤，跑步後差0.2公斤，以為能和台灣一樣「裸磅」就停止了。豈料，到了現場卻被告知不能裸磅，連內衣、短褲都不能脫，「雖然她當場就把頭髮剪掉，但還差0.1公斤，最後因過磅超重而無法參賽。

對此，劉聰達表示這件事選手和教練都有責任，也希望嘉翎後面的兩個比賽好好加油，更期許其他中華台北的選手在美國公開賽有好的表現。並再次向關注此事的大眾致歉。

另外，雖然有部分網友們質疑超重一事是相當大的失職，「教練失職選手失策，責無旁貸。」但大部分的民眾仍紛紛留言鼓勵羅嘉翎不要灰心，表示：「記取經驗，下次再努力，我們都會繼續支持妳的」、「雖然是有點傻眼的失誤但聽了還是滿心疼的」、「結果已無法改變，往前看，繼續努力！」