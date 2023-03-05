由教育部主辦、大專體總承辦的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，在公開男一級8強賽於4日落幕後，男一級4強與女一級4強都正式出爐，8支隊伍結合公開二級、一般組冠軍戰，將於3月24至26日這個周末決戰台北小巨蛋，寫下賽史新頁，所有級別最終決賽在同一個周末舉辦更開啟學生聯賽創舉，將於3月9日中午12點半於KKTIX開放索票。

4日結束的公開男一級複賽最終戰，也是上屆冠軍戰組合政治大學對上世新大學，吸引超過2000名球迷進場觀賽，排隊不止塞爆台北體育館4樓大廳，連館外都排滿人潮，本屆UBA男一級複賽7天賽事累計進場2萬零221人次，相較上屆進場人次成長達53%；複賽階段LINE TODAY網路直播觀看人次總計超過60萬人次。

大專籃球熱潮將延燒台北小巨蛋，公開一級賽事於3月9日中午12點30分在KKTIX開放索票，每個帳號、每場賽事至多可索取2張票券，索票訂單成功後，須在3月22日下午2點前至全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將於3月23日中午12點半重新釋出票券。

大專體總提醒，UBA APP集點前1000名的會員，可獲優先索票資格碼，於3月8日中午12點半優先在KKTIX網站索票，部分會員的快速通關也會續行。

決賽3天賽事皆分為上半場（12:30、14:30）與下半場（17:30、19:30）場次供索票，當日兩場次間進行清場。3月25日4場賽事依序為12點30分女一級4強賽由佛光大學對上世新大學、14點30分男一級4強賽台灣師大與健行科大碰頭、17點30分女一級4強賽台灣師大對戰文化大學、19點30分男一級4強賽世新大學對決政治大學；3月26日上半場進行女、男一級季軍賽，下半場為冠軍賽重頭戲。

UBA冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，感謝教育部、大專體總邀請富邦人壽連續7年冠名支持UBA大專籃球聯賽，並且首次帶領公開組一級、二級及一般組球員們共同前進小巨蛋，為邀請所有球迷們帶領身邊親朋好友，一起感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力，「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號即將舉辦公開組一級冠軍預測活動，期盼號召更多民眾為4強決賽隊伍應援打氣，陪伴支持年輕優秀球員們衝向冠軍。