每個人都希望能結交個性真誠且溫暖的朋友。命理網站《運勢君》發文分享，有3個星座的人緣最旺，射手座待人真誠，總是在朋友面前展現出積極樂觀的一面；摩羯座貼心且細心，會在能力所及範圍內幫助朋友；獅子座則是在每次聚會中主動買單，以表達對朋友的真心。

▎射手座

射手座慢熱卻待人真誠，雖然常常表現出無關緊要的態度，但完全不影響他們對待朋友的真誠用心，不但從不跟朋友計較得失，寧願自己受委屈也要幫助對方，就算自己有事情，也不會麻煩朋友，他們認為朋友就是一輩子的，因此有壞情緒要自己消化，指展現出積極樂觀的一面，單純且沒有壞心眼地和大家相處。

▎摩羯座

摩羯座非常自律，做事嚴格也很守誠信，自然會吸引三觀一致的人成為好友，摩羯座對待朋友非常貼心、細心，有強大的包容力，甚至認為朋友就是家人，會把對方放在自己未來的人生規劃中，更希望在能力所及範圍內，幫助朋友更上一層樓，彼此互相扶持，協助在生活或工作上的成就，無私的個性讓他們深受朋友喜愛。

▎獅子座

獅子座對待朋友十分慷慨，只要和朋友在一起，他們就會非常開心，每次聚會幾乎都會趁著大家不注意提早買單，但這並不代表獅子座「人傻錢多」，這只是他們對朋友表達真心的方式，也是他們大方個性的展現，對於獅子座來說，朋友不是用來計較的，而是以真心換取真心。