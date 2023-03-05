行政院長陳建仁參觀民間蘭花生技園區的花卉品種。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁（右七）在台灣國際蘭展充氣吉祥物前合影。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁5日參觀台灣國際蘭展，地方民代力促台灣蘭花生技園區升級為中央獨立機關，陳建仁表態支持，農委會主委陳吉仲承諾完成園區基礎建設，協助蘭花產業一條龍出口，站穩全球市場領先地位。

台灣國際蘭展今年由農委會接手主辦，除了場域擴大，展期更延為16天，開幕當天湧入1萬多名遊客參觀，成為台南3月旅遊主要景點之一，農委會有信心入園人數創新高。

陳建仁5日上午參觀蘭展，從主題館走到競賽館、蘭花公園，與蘭展大型充氣吉祥物合影，招牌的暖男微笑一路吸引民眾上前拍照。隨後參訪能夠培育出各國國旗色蘭花的世茂生技公司，他端起土耳其國旗色蘭花時，也為土耳其遭逢大地震高喊加油。

台灣蘭花生技園區原屬臨時編制，農委會接管後，隸屬屏東生物科技園區，民進黨立委賴惠員當面向中央爭取園區法制化，直接獨立升級為中央3級機構，如同南科、竹科園區編制，可有更多專門的人力與經費投注。

陳吉仲表示，台南市明年將慶祝建城400年，並主辦國際蘭花會議，農委會計畫提升園區內的基礎建設、設置花卉研究單位、出口檢疫單位，變成花卉出口一條龍服務，提升蘭花的國際競爭力，升級產業，站穩全球市場領先地位，讓園區競爭力更強。

為準備升級中央單位，台灣蘭花生技園區正收集園區內業者想法，結合地方做整體發展。