鐵警加派人力疏導交通。（鐵路警察局台中分局提供／李京昇苗栗傳真）

警方加強防詐宣導。（鐵路警察局台中分局提供／李京昇苗栗傳真）

228連續假期，不少信眾湧入苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜，廟方3日舉行開爐儀式，4、5日為開爐後首個周末，鐵路警察局台中分局因應人車潮，從3日到5日早上10點到晚間8點，派遣警力加強疏導管制，並保持平交道淨空，以維護火車、民眾人車安全。

228假期吸引不少人前往拱天宮參拜媽祖，廟方周邊道路擠滿車潮、人潮，甚至有車輛擠到附近平交道上、險象環生，使得現場保全人員與鐵路警察疲於奔命。

拱天宮廟方3日舉行開爐儀式，4、5日迎來首個周末，鐵路警察局台中分局因應大批香客前來參拜、祈福，特別加派警力疏導交通，並保持附近平交道淨空，現場信眾、車流都配合管制，幾天下來疏導成效良好。

另外，也藉此辦理犯罪預防宣導，利用民眾徒步經過平交道、停等時以電視播放反詐騙宣導影片，並用廣播宣導短語、製作反詐騙看板吸引民眾目光，來宣導防詐知識。同時也在各大車站利用站區電視牆、候車資訊站牌跑馬燈播送反詐宣導影片、文字，提升民眾反詐騙知能，讓反詐欺資訊深植民心。