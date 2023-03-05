台中市政府交通局與智揚科技合作，斥資8.3億元將逢甲平面停車場轉變為地下2層、地上5層的立體停車場，去年8月啟用，啟用後陸續引進烤鴨、燒肉等餐廳，近來更有全聯旗艦店進駐，4日開幕，成為台中市第一座有大型連鎖超市的公有停車場。

交通局表示，逢甲立體停車場由交通局和智揚科技股份有限公司合作，透過民間機構參與公共建設BOT的方式（許可經營年限40年），將逢甲停車場從平面停車場成功轉型為立體停車場，除了提供停車空間外，廠商也規畫餐飲業進駐，讓民眾消費方便也能停車。

交通局長葉昭甫表示，逢甲停車場立體化啟用後汽車位增加至280席，是原先的3倍，解決當地停車困擾，還規畫智慧化設備、停車諮詢服務，並建置「停車管理中央控制中心」，有130餘支場內外監視器，一發現異常狀況即會回報，為民眾的停車安全把關。

智揚科技總經理黃耀賢提及，原來的逢甲平面停車場夜間較昏暗，立體停車場啟用後，外觀明亮且陸續有店家進駐，4日開幕的全聯旗艦店則是台中市首座與停車場結合的模式，供應周邊商圈停車空間，也是市民生活的好鄰居。

葉昭甫進一步說明，逢甲立體停車場不只是停車場，更不是硬梆梆的水泥量體，而是帶入更多日常生活食衣住行的元素，促進生活機能，增進商圈繁榮。停車場第2樓層也設置親子及身障專用停車格，規畫低碳停車位，提升電動車停車及充電基礎設施，未來更將增設4座供電動車使用的快充充電樁，因應民眾電動車充電需求。