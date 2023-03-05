戴淑娟是嘉義縣警察局第一位女性偵查佐，今獲頒傑出女性肯定。（呂妍庭攝）

嘉義縣今舉辦「勇敢超越，無所畏懼」婦女節慶祝活動，會中表揚年度10大傑出女性。（呂妍庭攝）

嘉義縣今舉辦「勇敢超越，無所畏懼」婦女節慶祝活動，由嘉義縣長翁章梁親自表揚年度10位傑出女性，包括嘉義縣警察局第一位女偵查佐、嘉義縣首位女性消防分隊長、衛生所醫事檢驗師、國中老師等在各自領域有優異表現的10位女性都到場接受表揚。

響應「國際婦女節」，縣府今在縣府前廣場舉辦婦女節慶祝活動，活動中來自各行各業10位傑出女性，走星光大道步入會場，上台接受翁章梁頒獎表揚，而縣府也非常用心，每位獲獎傑出女性獲贈匾額題字皆不同，翁章梁說，來自各領域傑出女性有不同的工作特性，希望給予每位模範婦女最貼切的形容，肯定她們對社會的貢獻，也期待每位女性都能在各自工作崗位上發揮所長，展現最亮眼一面。

受獎的每位傑出女性皆有受人景仰事蹟，如安道基金會執行長吳敏華，投入社會领域深耕服務30年，秉持發揚服務精神，在工作崗位上更為人楷模；中埔鄉衛生所醫檢師許玲玲，投入檢驗及防疫業務至今達32年，自疫情爆發以來，不分日夜疫情調查、群聚處理、社區設立篩檢站等，走在第一線守護民眾健康，在疫情趨緩階段性任務達成後，也即將完成公職生涯。

今天受表揚的傑出女性分別為翁麗珠、李宜蓉、黃馨儀、余秀華、蕭燕月、戴淑娟、黃翊寧、吳金蒨、吳敏華和許玲玲，縣府指出，嘉義縣自2011年起，每2年遴選傑出女性，至今已遴選出81位傑出女性，期望透過展示女性傑出事蹟，鼓勵更多的女性勇敢超越，活出不凡的生命故事。此外，3月8日當天女性可免費搭乘本縣縣營公車，歡迎大家來體會嘉義之美。

「性別平權是重要的台灣價值！」翁章梁說，現在是性別平權的年代，過去婦女所受到沒有工作權、財產權與民主投票權保障都已消除，婦女在社會上扮演重要角色，縣府團隊中的女性一級主管已超過3分之1，女性在各行各業中的亮眼表現不容忽視！