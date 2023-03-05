許多年輕人為了追求生活的質感而阮囊羞澀，過著「精緻窮」的生活。近日年輕人愛過「精緻窮」生活引發熱烈討論，不過不少網友紛紛指出，就是因為怎麼存錢都不可能買房，所以才會寧願把錢花在過好生活，「跟房價比確實是小錢，還不是老人害的」。

原PO在Dcard發文分享，有媒體報導，近年來開始出現「精緻窮」的奇妙現象，年輕人們雖然收入不高，卻喜歡買名牌、吃好料，對外營造出自己過著高質感生活的假象，荷包卻是完全沒成長，而「精緻窮」有4大特點，包括重度品牌迷思、叫外賣或搭小黃等花錢解決小事、以各種理由花錢、無良好儲蓄習慣。

對此，許多網友紛紛說明，「因為怎麼存也買不起房，那還不如吃飯吃好一點」、「跟房價比確實是小錢，還不是老人害的」、「那是因為看到房價已經高到絕望，還不如花點小錢提升生活品質」、「那他們把錢存起來可以幹嘛？繳30年房貸？」、「我就爛，就愛躺，能躺著為什麼要坐著？反正也買不起房，也不知道什麼時候就死了，不要負債就好了啦」。

另外也有過著精緻窮生活的人回應，「我是留一筆緊急可以用的資金，其他就即時行樂，想吃什麼買什麼就盡量滿足自己，不然也不知道哪時候會突然死掉」、「我的確精緻窮，我薪水35K每個月花光光，但我也不怕，我父母有錢，哪怕我年過50沒半毛存款，父母留下來的錢我這輩子也花不完…」。