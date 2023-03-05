南投立委補選國民黨吞敗，再度掀起在野黨組非綠聯盟的討論。國民黨台北市大安區立委擬參選人羅智強5日說，台灣2024選舉不是一個政黨勝負的選舉，國民黨的勝負重要，但不是最重要，要政黨輪替，不會只靠國民黨力量，應該要團結在野力量，是否藍白合或是擴大到其他在野力量合作，國民黨主席朱立倫會有智慧審慎處理。

羅智強5日下午與立委高金素梅、北市議員楊植斗等人，在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。

談到國民黨南投失利，在野希望組非綠聯盟陣線，羅智強表示，台灣2024選舉不是一個政黨勝負的選舉，國民黨的勝負重要，但不是最重要，面臨兩岸、國際困局、民主困境，第一需要好的候選人、好的政見，第二要政黨輪替，要做到這件事，就不會只靠國民黨力量，應該要團結在野力量。

羅智強說，像高金素梅現在無黨籍，對於台灣民主堅持，大家都是同一陣線，也不是對民進黨有負面情緒或是討厭、仇恨，而是民主輪替可以增加問責跟制衡效果，民進黨做的不好，讓民進黨休息一下，下次執政會表現更好。

對於是否要更加推動藍白合？羅智強說，所有東西都不是一廂情願，若是藍白無合作，就藍、白、無三方，只要跨出單一個體的合作，都有非常大困難，是否藍白合或是擴大到其他在野力量合作，國民黨還是在野最大黨，朱立倫會有智慧審慎處理這個問題。

他認為，雖然這次是挫敗，還是要給朱立倫空間，讓朱立倫重新看目前最新的情勢，做最好的安排，朱立倫主張非綠聯合，不只是藍白合的問題，包括藍白以外在野力量整合問題，這很困難，要給朱一些時間。

另外，針對國民黨內世代交替問題，羅智強說，一個政黨或台灣政治在發展過程中，一方面有新的力量能加入，一方面需要有資深的經驗傳承，世代可以尋求合作與共榮、老幹新枝，他自己作法就是議員選舉支持楊植斗，讓楊可以接議會的棒子，自己因為擔任過總統府副秘書長，希望在國政力量在國會得到進一步發揮，所以選擇參選立法委員，所謂世代問題應該是合作共融的議題，有很多雙贏可能性。