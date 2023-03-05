李維拉將入住一晚要價15萬的慕軒飯店總統套房。(國泰飯店觀光事業提供)

慕軒飯店為國泰飯店觀光事業第二個自創品牌，位在台北大安區，環境清幽，受到不少商務客喜愛。(國泰飯店觀光事業提供)

全台瘋棒球。世界棒球經典賽（WBC）即將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開賽，職棒生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera）將來台為3月8日中華隊首戰巴拿馬開球，堪稱史上最重量級嘉賓。李維拉一行人預計3月6日抵台，據悉他將下榻蟬聯三年「台北米其林指南推薦」的慕軒飯店，入住一晚要價15萬的總統套房。業者還祭出住房送門票的快閃專案。

慕軒飯店為國泰飯店觀光事業第二個自創品排，總套曾有多位知名球星、明星入住，連NBA球星林書豪多次來台也是選擇台北慕軒的總統套房，50坪空間寬敞，一晚要價15萬。慕軒飯店表示總套位於全館的13樓，具有有良好的樓層隱蔽性與空中花園等私人空間，「飯店會為李維拉等貴賓開設專屬通道與電梯，提供不同面向的貴賓禮遇，更從房內大小毛巾、台灣伴手禮、餐飲打造客製化專屬訂製，並安排24小時貼身服務人員隨時伺候。」

慕軒飯店打造專屬李維拉客製化的馬克杯，有代表Madison Taipei的Ｍ型標誌，更有歡迎球星的字樣標語。(國泰飯店觀光事業提供)

慕軒飯店也開箱李維拉將入住的總統套房，明亮採光的大廳與會客室相連而成，搭配寬敞的臥室與更衣間，兼具低調質感與優雅氛圍。珊瑚絨浴袍特別安排專人精心繡上Mariano Rivera與太太Clara Rivera的名字，浴巾、毛巾與馬克杯除了有代表Madison Taipei的M型標誌，更有歡迎球星的字樣標語，打造客製化貼心的專屬禮遇。

珊瑚絨浴袍特別安排專人精心繡上Mariano Rivera與太太Clara Rivera的名字。(國泰飯店觀光事業提供)

冰箱放置法國Perrier氣泡天然礦泉水，搭配全日供應的暢飲酒單與適合下酒的精選冷肉起司盤、煙燻鮭魚與招牌無花果干邑鵝肝醬慕斯等小食，並用酩悅香檳與台灣特色糕點鳳梨酥、綠豆椪加上當季草莓做為迎賓禮，業者期望透過台灣在地特色甜品帶給Rivera夫婦屬於台灣風味的新體感。

飯店準備酩悅香檳與台灣特色糕點鳳梨酥、綠豆椪加上當季草莓做為迎賓禮。(國泰飯店觀光事業提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

客製化菜單由飯店主廚親自操刀，此道菜色為「碳烤極黑和牛紐約客12oz龍蝦 紅酒醬汁」。(國泰飯店觀光事業提供)

菜單安排也不馬虎，客製化菜單由飯店主廚親自操刀，開胃小點使用源自於法國南部純淨海域的名蠔喬瑟芬牡蠣，入口滑順飽滿，帶著綿延回韻的鮮甜滋味，搭配使用臺灣現流海鮮製作出的美式風情安科納式海鮮湯；還有以米、麵為主的第一主菜則以日本直送的海膽與北海道嫩煎干貝等海味元素做搭配，淡淡的味噌香襯托海膽的鮮味。主菜使用蘊含豐富油脂的極黑和牛，除了不會有過多的油膩感外，在主廚精準火侯的拿捏下，淺焦的表面散發木炭特殊的香氣，是饕客們趨之若鶩的頂級美味，

響應世界棒球經典賽，慕軒飯店推出限時住房專案，即日起至3月7日間，預訂「慕軒挺棒球」限量快閃住房專案，入住經典客房，即贈3月8日經典賽開賽門票2張。想跟傳奇球星共住同一個飯店的球迷，可要把握機會。

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