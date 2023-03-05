豐原所2日於玉山銀行豐原分行，成功阻詐1筆照片。(警方提供)

愛情有時是一種誘人的陷阱！當陷入其中常不自知，卻越陷越深。豐原分局豐原派出所於3月1日、2日分別接獲中國信託及玉山銀行豐原分行報案，稱張女、阮女提領有異狀，警方立即趕赴現場成功阻止共3筆款項提領(總金額67萬元，並當場查獲詐欺現行犯移送偵辦。

警方指出，1日中午12時許，員警陳志輝、朱國禎接獲中國信託銀行報案，到場了解係47歲張姓女子，日前於交友軟體上，認識1名佯稱住馬來西亞化名「小李」男子，對方傳送俊俏臉龐的帥照，向張女噓寒問暖，使其墜入愛情陷阱，接著謊稱借用張女帳戶，收取其名下公司款項22萬8千元，並給予兩千元作為酬勞。

警方追查後得知這筆公司款項，是以「猜猜我是誰」手法騙取新北1名84歲胡姓女子，匯款24萬元進張女帳戶。警方進一步瞭解，張女亦將其聯邦帳戶提供給該男，詐騙集團亦已相同手法，騙取彰化1名70歲林姓婦人，將35萬元匯入張女聯邦帳戶。1日張女前往中國信託豐原分行臨櫃提領貨款時，行員察覺帳戶異常通報警方。

2日上午10時許，員警陳志輝、呂祈政接獲玉山銀行通報，42歲越南籍阮姓女子於交友軟體，結識自稱香港籍化名「阿傑」男子，對方甜言蜜語攻勢下，阮女陷入愛河，互稱老公老婆，對方誆稱友人欲將借款8萬元匯還給他，又騙稱人在香港無法轉帳而向阮女借帳戶，再請阮女將款項匯進另一帳戶。

因行員察覺有異通報警方。警方到場檢視對話紀錄，判斷阮女遭利用為人頭帳戶，查看帳戶金流，詢問匯款人係為桃園46歲魏姓婦人遭「假投資真詐騙」手法匯款5萬元至阮女戶頭，警方當場將阮女依詐欺現行犯帶回調查。

豐原派出所副所長曹志瑋表示，詐騙集團抓緊因愛情使人盲目，失去理性判斷能力的特點，以帥哥美女照片吸引被害人目光，再以話術包裝愛情美夢，使民眾不知不覺中為愛淪為詐欺集團提款車手。

警方呼籲民眾網路交友有風險，切勿將個人帳戶、金融卡等個人物品翻拍或寄送給對方，或幫他人提取款項，若因而變成詐欺集團共犯成員，將構成刑法詐欺罪嫌，得不償失。有任何疑問可撥打165反詐騙專線，或110報案電話諮詢。