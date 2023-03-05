國民黨前台北市議員羅智強2日前往典亮基金會，拜訪前高雄市長韓國瑜，對於是否代表雙方互相拉抬，羅智強5日受訪表示，韓國瑜對他這次參選大安區也表示鼓勵，一方面敘舊，一方面也跟韓國瑜報告選大安區的想法，韓現在都熱心公益活動、對社會正向努力的實踐，都是他可以努力的對象。

羅智強5日下午與立委高金素梅、北市議員楊植斗在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。羅智強說，選戰雖然很激烈，健康還是很重要，希望這次活動是一個開始，他與跟高金素梅在國會有「高強團隊」，武功要高強、問政要高強，希望把正向陽光健康的選舉作為這次參選主軸，這次不只他參選，高金素梅在原住民部分也要參選，將來會是聯合作戰團隊，希望用大安跑透透的精神，讓大家看到不一樣的選舉。

高金素梅笑稱，自己經常在這跑步，從來沒有人「野生捕獲」她，她對大安森林公園很熟悉，希望把健康維護好，才能在國會為大家打拚。

而是否代表2024提前起跑？羅表示，自己是把事情做到100分的人，雖然到明年1月選舉還早，沒有一場選舉可以掉以輕心，就是用100分的心情準備，早上送車、拜訪里民，也參加很多活動，這是一個為大安為民主健康而跑的活動，未來會有更多活動，增加與民眾互動，讓大家認識了解羅智強，進而認同他，萬事從走開始，選舉沒有師傅，努力走就對，全力以赴努力的做。

至於上周與高雄市前市長韓國瑜合體互相拉抬？羅智強表示，韓一直很關心他，他也敬佩韓，雙方一直有保持聯絡，韓國瑜對他這次參選大安區也表示鼓勵，一方面敘舊，一方面也跟韓國瑜報告選大安區的想法，韓現在都熱心公益活動、對社會正向努力的實踐，都是他可以努力的對象。