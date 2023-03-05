淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（本報資料照）

大陸國務院總理李克強5日發布個人最後一次的政府工作報告，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，由於要留給候任者一些彈性空間，因此報告並未講得太詳細。

趙春山受訪表示，本次報告在戰略上還是根據大陸國家主席習近平的治理思想，即中共二十大後定下的調子，因此諸多描述都是大原則；戰術上，則要留給候任者一個活動的空間，因此不會講太多。

此外，中美戰略競爭激烈，但涉外內容卻四平八穩、完全未見美國的影子。趙春山對此指出，今年報告的涉外部分，主要是習近平對外工作的一般性、原則性描述。

趙春山認為，這次報告等於是一個「畢業報告」，中美關係進入詭譎時期，需要為後面繼任者留下一些空間；況且中美關係不是李克強專長，因此在對外關係方面，不能把話說死，「因為最重要的是未來新的接替人選」。

至於涉台內容未提及「反對外部勢力干涉」，趙春山重申，這也是在留給後手；但他也提醒，「有時沒提到的反而更加值得注意」，且「沒有提到的東西並不表示他不做」。

對於報告出現「兩岸共同弘揚中華文化」等語，趙春山研判，大陸非常強調中華民族與中華文化的概念，以避免民進黨一步步走向去中國化的道路；大陸把對台工作放在整個民族復興的高度上來看，因此要避免去中國化，並希望兩岸在文化、認同上走近一點，這樣才有心靈契合的可能。

趙春山也指出，大陸希望加強兩岸文化交流，尤其是年輕人之間的交流，讓他們對中華文化有更多認識，這次提到「兩岸共同弘揚中華文化」也是以年輕人為主。