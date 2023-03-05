商圈及夜市推出「台中夜市 x WBC聯合行銷活動」，祭出經典賽專屬優惠。（經發局提供／張亦惠台中傳真）

2023世界棒球經典賽（WBC）睽違10年重返台中，中華隊熱身賽今、明兩天率先登場，正式賽則將在3月8至12日於洲際棒球場開打。中市經發局除整合商圈、夜市掛布條宣傳，商圈及夜市更推出聯合行銷活動，只要憑票根就能獲經典賽專屬優惠。

經發局長張峯源表示，經發局整合全市23大商圈、11大夜市及42處公有市場在現場懸掛宣傳布條，11大夜市及公有零售市場，如逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路夜市、旱溪夜市、清水第一市場及第三市場等處除掛上布條外，也利用明亮的跑馬燈於夜晚時同步推廣，臨近洲際棒球場的原崇德觀光玉市擺上超大看板，盼能吸引球迷進場，為中華隊加油，成為最大、最強的應援團。

經發局補充，為支持中華隊前進國際賽，除看板宣傳外，商圈及夜市更推出「台中夜市 x WBC聯合行銷活動」，祭出經典賽專屬優惠，民眾至中市經發局FB粉專完成指定任務或持有球賽票根獲折價券，及特定店家下殺折扣等超值好康，讓民眾看球賽之餘，還能來台中享受好吃、好玩、好買。