國防部預告「全民防衛動員準備法」修正草案引發爭議，行政院長陳建仁日前在立法院表示，待草案公告14天後，會要求國防部下架。國民黨北市大安區立委擬參選人羅智強批評，民進黨有點騎虎難下，現在在找台階，但他也認為，民進黨箝制媒體的陽謀被看穿後，可能轉化別的方式做。

羅智強5日下午與立委高金素梅、北市議員楊植斗等人，在大安森林公園舉辦「為大安平安民主健康而跑」路跑活動。對於全動法公告14天後下架，羅智強認為，民進黨有點騎虎難下，現在在找台階，民眾對全動法最大兩項疑慮是動員16歲青年到底是準備什麼？引起家長、年輕世代恐慌，民進黨一方面強調避戰，但很多作為被認為可能背道而馳，第二是想透過全動法再次箝制媒體，陽謀被看穿後，可能轉化別的方式做。

羅智強直言，他不認為全動法下架、撤退，而是會用別的形式包裝想要做的事情，全動法在媒體箝制的部分，已經經過第三次轉換，第一次是《數位中介法》，經過很大反彈就暫時偃兵息鼓；第二波是埋在《選罷法》裡面，又遭一波反彈；第三波用國家安全為名，用《全動法》埋在裡面，又遭到反彈。

他呼籲，民進黨若對自己有信心，不要想用箝制媒體、網路輿論的想法，站在民眾與民意對立面，真的覺得自己做得好，就要有信心展現政績，不要有箝制媒體動作，相信台灣民眾不會認同。