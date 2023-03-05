行政院長陳建仁今天參訪南臺科大圓夢宿舍。（曹婷婷攝）

大學宿舍同時也是圓夢創業基地！教育部補助南臺科技大學改建宿舍，修建完成的H2創業家族圓夢宿舍，南臺科大校長吳誠文表示，宿舍改善工程總經費2597萬元，獲教育部補助960萬元，宿舍特點除了提供住宿外，也讓學生有一個相互激盪創意、產生未來創業構想的場地，在國內各大專院校是創新做法。

行政院院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇及台南市長黃偉哲等人今天至南臺科大視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形， 行政院長陳建仁參觀後稱許，臉書、微軟等高科技產業創辦人都是在學生時期住宿，激盪出很棒的創業構想，南臺科大打造創業家族圓夢宿舍，讓學生能夠利用宿舍設施和空間達到跨域整合，讓年輕人彼此合作。

陳建仁也透露，人生中很遺憾的一件事，是求學時沒有住宿舍，都住在家裡，但常常會跑去宿舍跟同學聊天，很高興看到南台科大有這樣的宿舍，未來一定能夠協助學生產出很好的成果，給人類帶來福祉。

他提到，近年各級學校受到少子化衝擊，但南臺科大招生在全台科大中排名第二，他進一步表示，教育是弱勢族群翻身的機會，政府與學校要一同努力，讓年輕人為台灣注入未來的展望和希望，他強調，政府也在疫後特別預算中，針對符合條件的學生提供一年本息補助，幫助他們度過學貸難關，預計有55萬學貸族受惠。

吳誠文表示，南臺科大因應教育部大專院校宿舍提升計畫，為活化學校空間並增加學生宿舍床位供給，將該校H2棟改為學生宿舍，提供120個床位，此空間除了作為學生宿舍，更規畫多功能開放空間，提供全校師生活動辦理及展演空間之運用，期望學生在良好的校園環境中，孕育創業能量。