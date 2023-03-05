首屆舉辦的雙北城市馬拉松5日上午5點於台北市政府前廣場開跑，這個首度橫越兩個直轄市，途經台北市、新北市蛋黃區A級賽道的比賽，吸引了近5千跑者參與，透過雙腳奔馳於高架路段，行經兩市河濱，以華江橋連接兩地，最終抵達新北市市民廣場，全馬組外籍好手稱王封后，半馬組則是「黑色閃電」蔣介文、傅淑萍分獲男子組、女子組冠軍。

今年雖為首屆雙北馬，參賽選手卻不一般，開賽便由肯亞軍團領先群雄，全馬菁英男子組包括曾獲得海南國際馬拉松冠軍、重慶馬拉松第8名的恩高孔（JAMIN EKAI NGAUKON），以及曾獲澎湖遠航馬拉松賽、台灣米倉田中馬拉松冠軍的萬布亞（MUTETI LUKAS WAMBUA）等好手參賽，最終由2月中奪得金門馬拉松冠軍的恩加爾（JOSEPH MWANGI NGARE），以2小時21分55秒帶走冠軍；全馬菁英女子組也有2019年高雄國際馬拉松賽的冠軍得主慕沙烏（JEMIMAH WAYUA MUSAU）前來挑戰，並以2小時54分56秒抱走冠軍獎盃。

半馬挑戰組如預料之中，男子組由國內選手、去年台北馬國內第一名，「黑色閃電」蔣介文開賽一路領先穩步前行，以1小時03分34秒奪冠，半馬挑戰組女子組則看傅淑萍表現，以1小時16分23秒奪冠。

「活力女神」宋城希也參加了半馬組的賽事，才剛於228連假結束三天兩夜自負重自補給106公里的賽事，轉身馬上投入雙北城市馬拉松的賽場，跑不停的她，克服乳酸堆積恢復得不錯，全程開心完跑，更帶上心愛的毛孩在終點等待，成為她不斷往前推進的動力。

身為賽事幕後推手之一的台北市議員陳宥丞指出，運動不分顏色，當初與台北市前副市長黃珊珊推動賽事取得兩市許可，後來交棒給現在的團隊，正是運動跨黨派的象徵，希望雙北城市馬拉松能夠一年比一年更好。

雙北合力辦賽，希望大台北能培養出如同東京馬拉松一般的國際賽事，台北市、新北市首長雙雙出席開幕鳴槍，台北市副市長林奕華表示，能夠這樣跨市的合作辦賽實屬難得，非常具有指標性的意義；新北市副市長劉和然也提到，跑者們跑過台北市的賽道後，歡迎各位繼續欣賞新北市的城市景觀，希望這場賽事能延續下去，讓雙北能再有一場國際性的金標賽事。

來自肯亞的選手恩加爾以2小時21分55秒成績拿下雙北馬全馬男子組冠軍。（大會提供）

雙北首長合體鳴槍，台北市體育局局長王泓翔局長（左起）、台北市議員陳宥丞議、新北市副市長劉和然副市長、台北市副市長林奕華、前職棒球員林其緯、台灣體育運動競技協會秘書長林劭宗、新北市體育處處長洪玉玲、賽事發起人林義傑。（大會提供）

馬拉松賽事罕見跑上華翠大橋。（大會提供）