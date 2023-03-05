《美麗島電子報》董事長吳子嘉上月20日公布《美麗島電子報》的2月國政民調，總統蔡英文的信任度為44.3％，執政滿意度則為45.1％，而民進黨政黨好感度為39.6％、反感度49.8％，而國民黨政黨好感度為31.3%、反感度為55.7％。對此，民調專家戴立安3日就表示，「民眾在評斷政黨表現時，一定是看『選後』，兩黨不論輸贏，是態度的表現如何，自然就會反映到民調上」。

戴立安3日在廣播節目《POP大國民》中表示，「從這次的調查可以看到，包含蔡英文也好、民進黨好感度也好，都有回彈一些，但並沒有完全回血，而國民黨在去年11、12月都是漲幅蠻多，但到2月的部分反而大跌，包含所謂在好感度上面，去年九合一選舉的慶祝行情已經沒有了，這可以看到民意的反蝕及波動」。

戴立安總結了這樣的劇變認為，就是「國民黨勝驕，民進黨敗不餒」，戴立安強調，「民眾在評斷政黨表現的時候，一定是看『選後』，而勝選之後民眾一定是對你有比較高的期待，但在期待之後，是否有拿出什麼辦法或是讓大家覺得這是值得信任跟託付的政黨」。

戴立安指出，而國民黨去年勝選至今，「不管民意代表的世代交替也好、郭台銘出場的身段跟姿態也好，這些其實會讓民眾覺得，『國民黨在勝選之後，內部的雜音很多，沒有團結的形象』」，最後戴立安也說，「民進黨是敗選了沒有錯，但民進黨主席賴清德上來之後，他也有一些不同的做法，在這樣的做法上其實也是一種競爭，而民眾看到兩黨不論輸贏，是態度的表現如何，自然就會反映到民調上」。