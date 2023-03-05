擁有百萬訂閱的YouTuber「賤葆J-Bao」，與3位正妹品子、晨晨、松鼠合作拍攝一系列風格多變的搞笑影片，屢屢讓觀眾爆笑不已。豈料，日前他們一同飛往北歐遊玩，賤葆卻不慎引發濺血意外，右腿遭滑雪板割傷，還縫了8針，而醫藥費曝光後，讓他相當驚訝。

賤葆一行人日前飛往北歐遊玩，並在YT頻道上更新旅遊日誌，然而，昨(4)日賤葆更新的影片中，在開頭便向粉絲們致歉，指出自己：「做了不好的示範。」並邀請粉絲們接著看下去。只見畫面中，賤葆與其他人在雪中愉快地玩耍，豈料，沒過多久便被同行的好友發現地上竟出現斑斑血跡，原來竟是賤葆流血了。

對此，經檢查後發現是賤葆的右小腿被滑雪板割傷，而除了現場好友們趕緊幫他做止血的動作，一旁好心的外國遊客見狀也趕緊要他躺下把傷肢抬高止血，而最後他在導遊的陪同下就醫，並縫了8針。

賤葆指出原以為醫療費用會相當高昂，沒想到最後僅需1100元台幣，讓他感到相當意外，不過也因為有了這次的插曲，讓他在影片中提醒觀眾：「如果有想要體驗滑雪的人，一定要在專業的教練陪同下才行。」並表示自己做了不好的示範，更希望大家的每次旅遊能快快樂樂出門，平平安安回家。