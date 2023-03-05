參與獨輪車培訓計畫學童努力學習，希望感受騎車的樂趣。（吳旭智團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

為培養學童專注能力，台北市教育關懷協會、新竹縣議員吳旭智聯手推動獨輪車培訓計畫，旨在培養兒童專注力與情緒管理訓練，5日於新社國小正式開訓。參加計畫的15名學童表示，雖然一直掉車、摔倒，但很開心好玩。吳旭智勉勵學童，獨輪車挑戰的路途，有上坡、也有下坡，或許會跌倒，但是都要只要堅持到最後都可以體驗沿途美麗的風景。

獨輪車培訓計畫本期將由中華民國獨輪車協會理事孔繁偉教練指導，並由竹北市新社國小承辦。迄今已邁入第4屆的培訓計畫，2年多來共培育60名獨輪車小騎士，並於去年8月舉辦「獨輪車壯遊竹22挑戰」，並獲得在地團體的支持與贊助。教育局也持續編列經費來輔導推動特教獨輪車訓練，特教科長范貴嬋嘉勉所有參與培訓的師生，希望為孩子創造帶著走的能力，「過程可能會跌倒、會哭，但練會了真的會很有成就感。」

培訓課程舉辦兩年多以來，透過吳旭智與台北市教育關懷協會理事長尹玉娟奔走爭取社會各界支持與募款，目標是要「創造孩子們最容易專心的時刻」，讓特教生獨輪車的訓練課程在新竹縣紮根，走過從零到一篳路藍縷階段，且參與的孩子在家裡、學校都有明顯的成長與改變。

參加過培訓的孩子分別表示，「一開始覺得很困難，但慢慢的就喜歡上了」、「雖然一直摔倒，但很開心好玩」。也有家長分享，孩子自從學會獨輪車，變得比較不怕失敗和挫折，變得更有自信和穩定。