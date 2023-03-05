命理師沈泓壬替鄭仲茵預測兔年運勢。（摘自臉書）

陳冠霖與鄭仲茵的婚姻糾葛，時隔20年再度掀起關注。命理師沈泓壬從鄭仲茵名字可見，她是一個外顯隨和、內在堅毅固執的個性，除非踢到鐵板。這樣的特質，若擇善固執，事情較能順利達成；若不是，則容易讓人覺溝通困難，產生心結或口角。

沈泓壬還算到鄭仲茵在工作、感情、子女上，講話也比較直接，容易傷到人。兔年容易有一些傷病、口舌、官非之事，因名字裡面有子卯刑的情形，容易有脾氣暴躁沒有耐性，他人來勸不聽而遷怒無禮他人。建議是少說避免口舌，或是讓自己的心平靜下來，聽聽大家的意見，做一個比較好的處理。

而且今年的運勢還在好運的末段「利」，應該著重在工作上的突破、改變，讓自己的人際關係和工作能力增加，比如拓展自己的不同的戲路，才能應對明年轉變的一年，有機會吸引到新的機會，讓自己再往上，如果沒有就是自己的能力是有限的。

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