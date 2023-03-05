2023台積心築藝術季今年以「詠嘆青春」為主題，邀請新竹在地「不然，B計畫」劇團推出《青春絮語》舞蹈劇場，將於5月20、21日盛大登場，台積電文教基金會5日也邀請新上任的市長高虹安共同拍攝宣傳照，現場充滿青春洋溢的氣息，吸引民眾駐足圍觀。

高虹安表示，台積心築藝術季提供青少年展現自我的機會，《青春絮語》劇本以青少年角度出發，透過徵選評選出大新竹地區優秀的青少年演員，於竹市舊城區各景點演出環境劇場，屆時青年學子的身影將成為竹市的一抹風景，在戲劇演出之際，一併推廣竹市人文風景，感謝台積電文教基金會辦理藝術季活動，市府也會持續支持。

文化局代理局長李欣耀指出，台積心築藝術季今年已邁入第20屆，因新竹市是個年輕的城市，2023年以「詠嘆青春」為題，規畫一系列活動，如劇場表演工作坊、主題打卡牆、青春市集等，讓5月的新竹市充滿濃厚的青春氣息。

此次的《青春絮語》舞蹈劇改編羅蘭．巴特《戀人絮語》，以「青春」為劇名，在於這兩個字代表的不是年齡，而是每個人面對愛情時的狀態，延續文本中「愛戀」的內容與結構，計有9個場景，包括他／她來了、我醉了、等待、相思、嫉妒、戀人的愚蠢、我瘋了、我在愛裡遊蕩、我愛你，詮釋戀愛的滋味。

文化局表示，《青春絮語》2023年心動風城青春版，重新解構舞蹈劇，並將片段組合散布於新竹市各據點，觀眾將以自由移動式觀賞方式，再次體驗青春的洗禮。

文化局表示，台積心築藝術季舞蹈劇場即將於5月20、21日登場，演出地點包括北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台，為民眾帶來更具實驗性與想像力的演出，民眾可親臨現場，一同感受竹市的青春藝文氣息。更多舞蹈劇場活動詳情可至「不然，B計畫」劇團臉書粉絲專頁查詢。