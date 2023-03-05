日本2023年度總預算案逾114兆日圓（約新台幣25兆7025億元）創歷史新高，上月在執政聯盟擁有眾議院席次優勢下表決通過，目前轉往參議院審議。日本首相岸田文雄在參院預算委員會上表示，過往自衛隊為「盾」、美軍為「矛」的職責分工可能發生變化，並要議員設想「今後不再完全依賴美國的打擊能力」。專家分析，日本強化防衛自立成為朝野共識，中國大陸是背後的最大推手。

美國之音報導，前日本防衛研究所長、日本安保戰略研究所理事長高井晉認為，日本已經逐漸脫離對美軍的依賴，走向更高的防衛自主；台海局勢升溫，民意不容在野黨反對強化防衛政策。他表示，俄烏戰爭爆發後，北京對莫斯科幾無批評，日本因此認為必須擁有更高反擊力，嚇阻中國大陸不敢輕易發動戰爭。一旦中方武力犯台，最危險的就是日本，自衛隊不僅要出兵護衛在日美軍，還得確保日本領土不受侵襲。

高井晉說：「中國已經頻繁地侵擾釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），若戰爭真的爆發，英美等國無法及時支持，日本足以靠自己的力量捍衛國土嗎？」他認為，若在野黨阻擋岸田政府強化防衛戰略與建設，遲早會失去民意支持。

高井晉指出，岸田政府透過預算案向中國大陸傳遞訊息，亦即日本明確反對武力改變現狀，且將不再完全倚恃美國抵抗中國大陸威脅。

針對日本的反擊能力，岸田此前強調：「絕不能發生招致違反國際法的事態。作為首相，必須做好應對的心理準備。」他說，最重要的是，強化守護國民免受飛彈攻擊的「盾」的能力。

另外，日本朝日電視台、共同社5日報導，出於對強化發展海洋的中國大陸有所顧慮，日本政府最快將在16日新開設陸上自衛隊石垣駐屯地，並預定部署約570名隊員、防空「03式地對空飛彈」與反艦「12式陸基反艦飛彈」等。目前已有數量飛彈部隊車輛進駐。