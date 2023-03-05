日前台中市南屯區龍富路一處工地內有鋁梯、水平儀等遭竊，警方調閱監視器一名江姓男子涉有重嫌，但因江男居無定所，查緝難度增加，孰料警員黃品瑜日前休假外出運動欲返家時，竟遇到江男，確認身份無誤將他逮捕，訊後依竊盜罪將他移送法辦。

第四分局黎明派出所接獲報案，稱南屯區龍富路工地內鋁梯及測量水平儀等器材遭竊，警員黃品瑜到場後發現該工地出入口門鎖未被破壞，研判竊嫌係從木材隔間進入，經調閱周邊監視器，發現有名男子深夜徒步進入該處工地內，約凌晨6時許離去時，竊賊一手騎車一手扛鋁梯，與遭竊物品特徵相符，警方立即鎖定江姓男子涉有重嫌。

因江男居無定所，警方難以將他查緝到案，但過沒幾天，警員黃品瑜休假在住家附近運動返家時，在公益路上一眼認出停等紅燈江姓犯嫌的機車，確認後隨即上前攔查，江男一開始答非所問，但當員警表示，作案機車是江男母親所有，將通知媽媽到派出所，江男馬上乖乖配合調查，並表示贓物都已經變賣，全案依竊盜罪函請台中地檢署偵辦。