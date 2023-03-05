南投縣第2選區立委補選開票結果出爐，蔡培慧以4萬5218票，打敗國民黨林明溱4萬3293票。前台北市副市長李永萍檢討指出，這次敗選對國民黨不是壞事，不要再被勝利沖昏頭而鬆懈。國民黨立委王鴻薇則強調，南投敗選是警鐘不是喪鐘。她並示警兩大忌：1.灰心喪志，2.急抓戰犯。

前台北市副市長李永萍4日在《張雅婷辣晚報》節目分析指出，這次敗選對國民黨不是壞事，因為國民黨現在在亂，又被勝利沖昏頭，所以鬆懈了！李永萍也提到，目前台灣選舉氛圍，如果是一對一的選舉，不分政黨，女性會比男性占優勢，年輕人會比年紀大的佔優勢。這次林明溱敗選，李永萍認為，給國民黨中央的教訓就是，無論如何要保證制度公平，絕對不要因人設事，且一定要是最強戰力的人！

「南投敗選是警鐘，不是喪鐘！」王鴻薇今(4日)也在臉書示警南投敗選後藍營的兩大忌：1.灰心喪志，2.急抓戰犯。

國民黨立委鄭正鈐、北市議員王欣儀、葉林傳等都留言「別灰心，大家一起再努力加油」。網友也說「記取教訓，下架無良政府是最重要的事」、「從失敗中，吸取經驗，加油！」、「完全認同！補選的代表性還是不足，國民黨可以自我警惕戰戰兢兢，但絕對不能垂頭喪氣妄自菲薄！」