華語歌壇天王周杰倫近日飛全球各地舉行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，近日他在澳洲雪梨開唱，當地正巧有許多歌手團體表演，周杰倫開玩笑要比過他們，也因此超時演出；當天好友劉畊宏也驚喜現身，周杰倫虧他把〈草本綱目〉當自己的歌，讓台下歌迷都笑翻。

周杰倫日前在澳洲雪梨開唱，好友劉畊宏前去力挺，兩人在觀眾面前互動，周杰倫虧他：「跳操現在最火的就是畊宏，你好像把〈本草綱目〉弄得好像是自己的歌一樣」並透露某次遇到廣場大媽跳舞，一聽就是周杰倫的〈本草綱目〉，周杰倫上前詢問對方「這是誰的歌」，結果對方回答是劉畊宏的歌，讓周杰倫超傻眼。

周杰倫去問大媽跳誰的歌，沒想到大媽回答：「劉畊宏」。（圖／翻攝自微博）

周杰倫日前舉行演唱會，當地有不少歌手表演，周杰倫也在演唱會發下豪語：「我的目標是什麼你知道嗎？要比他們更嗨！要比他們晚回家！讓他們知道中文歌才是最棒的！所以我今天要破例唱很多很多首歌曲」，話一說完就引起歌迷歡呼。表演結束後周杰倫離開舞台，台下安可聲越來越大，周杰倫為了滿足粉絲心願加碼表演，導致演出超時，主辦方也因此遭到罰款，對此周杰倫霸氣表示：「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好。我怕的是唱到一半給我斷電！」

周杰倫去年推出華語專輯《最偉大的作品》成績斐然，更榮登IFPI(國際唱片協會) 2022年「全球十大暢銷藝人榜」，與泰勒斯、BTS、Bad Bunny、SEVENTEEN、紅髮艾德…等藝人一同進入前十大榜單，是榜單內唯一的華語歌手，可見在全球影響力驚人。