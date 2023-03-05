一名被封為「輔大陳若儀」的女網友，日前因不滿婚宴辦流水席和準夫家鬧翻，話題持續引發熱議，雖然準新郎決定分開，甚至提出要付30萬分手費，但輔大陳若儀仍不放手。今（5）日準小姑再度爆料，無緣嫂嫂竟在凌晨5點狂打電話，詢問為何準新郎不理人、是不是有小三，又說準新郎能夠開診所都是因為她有幫夫運，最後也說明內湖豪宅真相。

輔大陳若儀表示遭到準新郎冷漠以對。（翻攝自匿名公社臉書）

準小姑在臉書社團「匿名公社」發文表示，「我這位無緣嫂嫂真的神扯！」凌晨5點多開始狂打賴，詢問準新郎是不是有小三了，不然怎麼都不理她，讓準小姑無奈回應，「你們又沒結婚！不要再瘋了好嗎？」甚至前幾天還到高雄大姐家堵準新郎；另外，當初準新娘到哥哥家堵人時爆出的內湖豪宅，其實是在哥哥朋友名下，「他目前跟朋友同住有付租金，並不是真的有錢到可以買所謂的內湖豪宅」，而他們之所以不封鎖準新娘，是為了持續搜集這些騷擾證據。

輔大陳若儀稱準新郎能開診所都是她有幫夫運。（翻攝自匿名公社臉書）

觀察對話內容，準新娘強調自己已跟準小姑道過歉，為何準小姑仍不滿意，自己因此事遭到網路霸凌，那些酸民是不是也該向她道歉？準新娘提到，準新郎當初能夠開診所，都是因為她去找算命老師算到她有幫夫運，「我為了妳哥付出那麼多，現在他事業順利就想一腳把我踢開嗎？你捫心自問我這麼幫妳哥、妳家家人欠我多少人情？」

輔大陳若儀曾到準新郎住的內湖豪宅堵人。（圖／翻攝自《匿名2公社》）

對此，許多人紛紛回應，「無緣嫂嫂變恐怖情人了」、「可憐！病到真的無藥可醫」、「情緒勒索，還以為開診所她出錢了，原來只是跑去算命？」、「她生病了，但這也是她自找的，她從來不認為自己有錯，錯的都是別人」。