由於手術常用的麻醉氣體地氟醚（Desflurane）對環境有害，蘇格蘭宣布成為世界上第一個禁止地氟醚的國家。

阿納多盧通訊社援引蘇格蘭政府聲明說，「地氟醚在手術中用作麻醉劑，其全球暖化潛勢值（Global warming potential，GWP）是二氧化碳的2500倍。」聲明補充說，「將它從蘇格蘭國民保健署（NHS）的醫院中移除可以節省相當於每年為1700戶家庭供電的排放量。」

與此同時，英格蘭的40多家醫院和威爾士的一些醫院也正在減少使用地氟醚。當地臨床醫生已經轉向使用對環境影響較小的安全替代品。

蘇格蘭衛生大臣尤沙夫（Humza Yousaf）說，「我非常自豪，我們已經成為英國第一個停止在NHS中使用對環境有害的麻醉劑的國家。」他補充說，「像這樣的計劃是我們向淨零衛生服務過渡的關鍵，同時，確保患者安全依然是每項臨床決策的核心。」蘇格蘭NHS制訂了一個雄心勃勃的目標，希望2027年前實現麻醉氣體淨零排放，而「去除地氟醚」只是實現這一目標的第一步。