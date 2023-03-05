為響應211國際女性與女孩科學日、38國際婦女節、314國際數學日與[email protected]基礎科學促進永續發展國際年，清華大學5日與巨城購物中心、新竹女中、竹南高中共同推出「2023國際女性科學市集」活動，現場30個科普攤位、3000位大小朋友共同參與，一起引領女力崛起。

主辦單位表示，「2023國際女性科學市集」活動是由清大跨領域科教中心主辦，BigCity遠東巨城購物中心、新竹女子、竹南高中及張昭鼎基金會共同協辦，並邀約產官學多個展出攤位，目的希望在國際女性與女孩科學日中，能夠共同推動大眾科普教育永續發展，同時推廣女性STEM計畫大作戰，引領女力崛起，開創WISE新世代。

今天在巨城噴水池廣場登場的活動現場，還有新竹女中沂風儀隊、快藝愛樂弦樂團以及新竹女中、竹南高中與新竹忠信學校學生社團帶來精彩的串場表演，讓活動更精彩、更多元化。

此次，這次除了合作多年的能源局、台綜院、原能會、水利署、台灣電力公司、天文館、科教館、物理學科中心、物理教育學會、物理雙月刊、竹南高中等單位再度一起來科學設攤外，還有勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、威盛電子、陸軍兵整中心、一品堂中醫以及國際扶輪3501地區等多個新單位主動積極地加入科學設攤行列。