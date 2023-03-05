骨質疏鬆是長輩常見的骨骼疾病，長期漠視下容易導致骨頭變得脆弱且容易斷裂，台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫在臉書粉專發文指出，年齡增長、營養不良、缺乏運動等，都是造成骨質疏鬆的原因，千萬要趁早存骨本，否則日後可能會後悔莫及。

嚴可倫表示，隨著年齡老化，不少人需要面對骨質疏鬆的問題，尤其是老人家一旦跌倒，後果多半較為嚴重，建議平時可以藉由運動跟攝取足夠營養來強化骨頭；另外，年輕人也不能掉以輕心，因為缺乏鈣質、不良的生活習慣，也有可能導致骨質疏鬆。

嚴可倫特別列出造成骨鬆的4大原因，呼籲民眾多加注意：

▍年齡

隨著年齡增長，骨骼逐漸流失礦物質和鈣，就會變得脆弱。特別是女性，停經後骨質流失的速度會更快，因此更容易患上骨質疏鬆。

▍營養不良

營養不良、缺乏足夠的鈣、維生素D和其他重要的營養素，可能導致骨質流失。

▍缺乏運動

缺乏運動，尤其是負重訓練，可能會導致骨骼流失，因此長期臥床或坐著的民眾這種情況會更嚴重。

▍疾病和藥物

有些疾病，例如甲狀腺功能低下、腸病、骨髓瘤等，以及長期使用某些藥物，像是類固醇，可能會影響骨骼健康，加速骨質流失。