立法院財政等委員會明天將聯席審查疫後特別預算案；財政部在書面報告指出，全民普發現金所需經費共編列新台幣1416億5141萬元，包含普發每人6000元所需的1413億1481萬元，以及ATM設機銀行變更設計費等。

財政部長莊翠雲明天將赴立法院財政等委員會聯席會議，針對「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案，財源籌措與普發現金預算編列情形」，進行報告，報告並於今天率先出爐。

針對疫後特別預算案全民普發現金所需經費，財政部報告指出，總計編列1416億5141萬元。

其中， 依今年1月31日全國人口數，並推估加計6個月內出生人口、外籍人士取得永久居留證，與取得居留許可的外國配偶人數等，按每人6000元計算，編列1413億 1481萬元。

同時，為順利進行普發現金政策，避免民眾上網登錄壅塞，提供多元管道供民眾領 取現金，編列委託辦理發放交易手續費1億8740萬元；系統增修及ATM設機銀行與郵局變更設計費2600萬元。

網路服務費用、客服服務及行政廣宣費用，編列1億2320萬元；細項包含網路內容分派與緩存機制（CDN）提供網站分流、提高傳送速度及防護DDoS攻擊等功能，以及排隊等候機制，避免網站過載，提升服務品質。

此外，財政部指出，疫後特別預算案總經費3800億元，財源規劃為移用以前年度歲計賸餘1800億元，及舉借債務2000億元，但待民國111年度總決算經審計部審定後，歲計賸餘可足額支應，疫後特別預算案實際執行結果無須舉債。（編輯：蘇志宗）1120305