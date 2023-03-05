綜合陸媒報導，不過華為內部人士表示，目前，終端業務是華為發力企業級市場的重要著力點。華為終端業務大規模分拆的可能性不大。

去年4月20日，華為常務董事、終端業務CEO餘承東宣佈華為將「消費者業務」更名為「終端業務」，正式全面進軍商用終端市場。余承東彼時表示，過去十年，華為聚焦消費電子，現在不僅面對消費者產品，還要面向企業、行業等市場。

榮耀方面對該消息不置可否。

天眼查App顯示，榮耀終端有限公司成立於2020年4月，法定代表人為萬飆，註冊資本約人民幣322億元，經營範圍包括開發、生產、銷售通信及電子產品、電腦、衛星電視接收天線、高頻頭、數位衛星電視接收機、醫療器械及前述產品的配套產品等。

在去年11月，天眼查顯示，榮耀終端有限公司發生工商變更，新增京東方等多名股東。

在終端方面，榮耀愈加發力。在MWC上，榮耀發佈了Magic5系列手機，向全球中高端手機市場發起挑戰。據每經網報導，在談到華為時，榮耀CEO趙明說，「我們就是要超越華為，成為新的標竿」。

華為內部人士表示，在高端晶片受限的情況下，華為消費者業務開啟向商用終端領域的轉型之路，經過近一年的佈局，已初見成效。對於手機晶片，華為仍在努力突破。