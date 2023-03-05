對於南投立委補選，國民黨林明溱在藍營票倉輸給民進黨蔡培慧，是否因為這次綠營沒有動用側翼網軍打這場選戰，才會有意外的效果？徐巧芯認為，側翼網軍幫的對象還是以英系的人為主，可能覺得賴清德輸個幾次、挫挫銳氣也好，並沒有太多動作，但是結果反而能贏。

國民黨台北市議員徐巧芯今（5）日在中天電視《周末大爆掛》分析，這次民進黨的情形很特別，第一是因為林鶴民已經去媒體工作，側翼的整合步調似乎比較慢也有點亂。

第二是原本英系網軍對於賴清德還是蠻有意見的，目前在隔岸觀火。第三是，有一些人的確想靠向賴清德，但賴也還未決定如何處理，之後會不會接手還有待觀察。

徐巧芯提到，民進黨側翼網軍低調沒出征的說法，可能是指一些大牌的英系網軍。但實際上還是有轉換為不同形式，用單筆留言帶風向，還是存在。

至於是否側翼網軍沒出征反而贏得南投選戰？徐巧芯披露，缺蛋的時候，網軍全部都在，所以很明確的是，側翼網軍幫的對象還是以英系的人為主，例如陳吉仲。他們只是沒有幫賴清德打南投選戰，可能覺得賴清德輸個幾次、挫挫銳氣也好，並沒有太多動作，但是結果反而能贏。