全台各地鬧蛋荒，蛋價持續漲價中，宜蘭縣不少餐飲業者直呼「吃不消」。（吳佩蓉攝）

全台各地鬧蛋荒，蛋價持續漲價中，不少餐飲業者直呼「吃不消」；宜蘭縣知名餐飲業者專賣鵝肉與蚵仔煎，蛋的價格從過年前漲到現在，成本提高近4成，目前銷售品項都沒漲價，再觀察幾天視蛋價，看是否要微調售價了；另雞蛋糕業者直呼「吃不消」，擔心客人質疑吃個點心怎麼這麼貴，不敢漲價，微薄利潤硬撐中。

因應國內雞蛋產量驟減的問題，農委會啟動短期專案進口計畫，日前首批自澳洲進口的36萬顆雞蛋已準備提供給食品加工廠使用，陸續還會有澳洲雞蛋分批進口至台灣，也會尋求其他管道進口，未來待國內氣候回穩且禽流感疫情減緩後，產蛋量也會逐漸恢復，紓解蛋荒。

宜蘭縣內專賣鵝肉、蚵仔煎的知名餐飲業者指出，過年前蛋價已漲1成，過年後陸續漲了3、4成，整個成本提高很多，目前蚵仔煎品項未漲價，持續觀察蛋價再看是否調整售價，也因蛋荒讓很多人買不到雞蛋，還有熟客向他們購買幾斤的雞蛋，希望能撐過此次蛋的危機，繼續服務顧客。

另小點心雞蛋糕業者苦喊「吃不消」，因烏俄戰爭造成全球原物料大漲，雞蛋糕主要成分麵粉、奶製品已漲到不行，加上雞蛋的價格迄今已漲了近5成，讓雞蛋糕已不是銅板價的美食了，又不敢漲價，擔心客人質疑說「雞蛋糕怎麼這麼貴」，只能以微薄利潤硬撐中，希望蛋能快點恢復供應量跟價格。