據美國之音報導，世界上最大的基因分析公司之一華大基因集團（BGI Group）周日表示，華大基因集團不會捲入侵犯人權的行為。此前，美國政府表示，華大基因集團轄下的一些單位可能協助中國大陸政府的監控。中國大陸政府3日指責華盛頓不當攻擊中國大陸公司。

上周，華大基因三家轄下公司被列入「實體清單」。基於安全或人權的原因，這些公司將被限制獲取美國技術。美國商務部指出，BGI技術可能幫助中國大陸政府的監控活動。活動人士表示，北京正試圖建立一個穆斯林和其他中國大陸少數民族基因信息數據庫。

總部位於深圳的華大基因表示，他們提供的服務僅用於民用和科學目的。

華大基因集團在回覆媒體詢問的電子郵件中表示，美國的決定「可能受到了錯誤信息的影響，我們願意並且能夠澄清」。但是這封郵件沒有提到維吾爾人或其他穆斯林少數民族，華大基因此前否認提供技術來監視他們。

華大基因公司表示：「華大基因集團絕不姑息，也絕不會參與任何侵犯人權的行為。」

在被列入「實體名單」後，若要獲取美國敏感技術，「華大生命科學研究院」（BGI Research），法醫子公司（forensics Genomics International）和「香港華大基因科學服務有限公司」（BGI Tech Solutions），必須要首先獲得美國政府的許可。

其他中國大陸公司因在執政的共產黨的軍事現代化，或伊朗和巴基斯坦的武器開發，以及在緬甸涉嫌侵犯人權的活動中發揮作用也被列入貿易黑名單。

華盛頓指責中國大陸試圖利用民用公司獲取處理器晶片、航空航天和其他可能具有軍事或安全用途的技術。

北京對美國早些時候的限制進行了報復，設立了中國大陸的「不可靠實體」名單，列出可能危及中國大陸國家主權、安全或發展利益的外國公司。

洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）和雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp.）的雷神導彈和國防部門上月被列入限制名單，原因是它們向台灣提供了武器。這些美國公司被禁止向中國大陸出口商品，或在中國大陸進行新的投資。