曾姓男子2022年在桃園市南區某高中就讀時，不滿教官管教其佩戴口罩，對教官口吐髒話，遭桃園地院判拘役10天。（賴佑維攝）

曾姓男子2022年在桃園市南區某高中就讀時，因為口罩拉下，遭到王姓教官勸阻，曾男竟脫口而出「衝殺小」，並用三字經辱罵教官。因事後曾男答應要愛校服務卻食言，教官為讓曾男「徹底檢討改變」，決定提告到底，法院依公然侮辱判處拘役10日。

桃園地檢署調查，曾男在2022年5月5日下午，因沒有佩戴口罩，遭到王姓教官勸阻，曾男在教室內以「衝殺小」、「三字經」等辱罵教官，並要教官「滾啦」。教官因此提告，檢方依公然侮辱聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理，曾男坦承罵髒話，但否認有侮辱教官。他說，當時在大學分科考試前夕，因為學測成績不理想，需要努力。自習時因為呼吸不順暢，將口罩拉到下巴，教官突然靠近他，以臉貼近不到10公分，因為他嚇到，加上厭惡成年男子靠近自己才氣憤幹譙，並非是故意詆毀教官。且當時教官緊抓他衣服，並試圖拉近他，主動挑起私人爭端，因此極度不滿，為宣洩情緒，才會脫口而出髒話。

法院認為，曾男知道自己口罩沒戴好，教官有合理管教學生言行的權限及義務，若對於教官管教行為或肢體接觸有意見，應該告知教官保持距離、勿過度靠近、放手。卻因不滿教官管腳，以髒話回應顯然是針對性言語，並非是意見表達或自身情緒抒發。依照社會通念，實有羞辱之意。

教官也說，和曾男母親達成協議，若畢業前都能按時到校，認真準備大學分科測驗，並考完後到校完成銷過，就會撤告，但遭到曾男以要補習拒絕。當時曾男允諾考完試後，會到學校完成銷過愛校服務，但卻未履行承諾，希望提告讓曾男記取教訓、徹底檢討改變，對其未來人生有所助益。因此法官依公然侮辱判他拘役10日，得易科罰金，可上訴。