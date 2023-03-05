桃園一名男子指控，與陸配再婚7年，妻子便返回大陸不願再入境台灣，他三度飛到大陸向妻子求和都失敗，撥打妻子的電話也成空號，通訊軟體帳號也刪除，讓他心寒向法院訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張，於2010年間與妻子在大陸結婚，約定好婚後來台生或，妻子順利於2011年入境台灣與他共同居住，卻於2018年間返回大陸，此後拒絕回台，縱使他三度飛到大陸要求妻子回台都無效果，妻子的電話也成空號，甚至刪除他的微信帳號，認為自己遭到妻子惡意遺棄，婚姻有重大事由無法繼續維持，依法訴請離婚。

對此，女方透過書狀陳述意見，稱當時與丈夫結婚後，發覺家庭經濟拮据，故她也就近到家附近的餐廳上班，2018年間她返陸是為了照顧多病年長的母親盡孝道，當時也是丈夫同意她回去，後來2020年5月因她的台灣居留證到期，沒能及時申報延期，才導致無法返台，認為與丈夫的感情已完全破裂，夫妻關係名存實亡，希望法院能判准離婚。

桃園地院審理時，法官勘驗2人子女的證詞，再加上雙方均請求法院判准離婚，主觀上可知雙方都無意繼續維持，難以期待這段婚姻有回復可能，故判准離婚。可上訴。