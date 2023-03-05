鹿港福興汙水下水道第一期新建工程的網管工程已經完工，接下將進行2800用戶接管，彰縣府舉辦施工說明會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港福興汙水下水道第一期新建工程的網管工程已經完工，接下將進行2800用戶接管，彰縣府舉辦施工說明會。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化鹿港福興汙水下水道系統推進中，耗資6億4700萬元的第一期新建工程的網管工程已經完工，接下來將進行最困難也是最關鍵的2800用戶接管，縣府提前向住戶辦理施工說明會，提醒配合事項，強調用戶無需負擔接管相關費用，並提供用戶化糞池免費填除或拆除。

汙水下水道工程被稱為是看不見的建設，鹿港福興水資源回收中心，是繼已啟用的彰化市、二林鎮後，全縣第3座水資源回收中心，結合整治完成的鹿港溪，成了讓城市裡新亮點建築；此外，和美水資源回收中心已在辦理發包，員林市水資源回收中心則進行用地取得作業中。

鹿港福興水資中心管理大樓，以「鹿港飛帆」為建築外觀意象，汙水處理採生物處理系統，汙水處理後，符合放流水標準再排放至北頭排水；目前鹿港溪兩側生活汙水已截流至水資中心處理後返送。

鹿港福興汙水處理中心最重要是處理整個大鹿港、福興地區的生活廢汙水，總計接管戶數從原先規畫的3000戶，已擴增一倍、達7569戶，總經費25.79億元。

鹿港福興汙水下水道的第一期範圍在福興都市計畫區內和鹿港鎮復興路以北至鹿草路以西，第二期範圍是鹿草路以東至復興路以北範圍，第三期包含鹿港復興南路以北至復興路以南範圍。目前第一期工程網管作業已經完成，啟動用戶接管作業，縣府也通知相關住戶，舉辦施工說明會。

住戶對於接管問題多多，水資處表示，施工時，會建議將化糞池一併填除，達到空氣清新、降低蚊蟲孳生及免除用戶水肥抽取費用開銷。若用戶同意接管，須配合提供後巷一定範圍空間供埋設管線。若不配合或不同意政府施做用戶接管，可依下水道法第32條處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。

彰化縣政府水資處長馬英傑表示，鹿港是座歷史名城，這項作業，讓許多民眾都期待，未來「後巷不藏垢」、「河川不揚臭」，鹿港邁向現代化城市的內核。