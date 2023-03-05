嘉義市街頭4日中午發生兩幫人馬談判不成，持球棒互毆事件。（呂妍庭翻攝）

嘉義市街頭4日中午發生兩幫人馬談判不成，持球棒互毆事件。（呂妍庭翻攝）

有網友在「嘉義綠豆大小事」臉書社群分享街頭持棒球棍互毆的畫面，貼文指嘉義市區直接上演棒球隊，嘉義市警方看到影片後展開調查，得知雙方疑似因違規紅單繳納，相約在街頭談判不成，一言不合拿出球棒爆打一陣，除已到案的黃男，其餘嫌犯身分已掌握，正逐一約談到案，將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌法辦。

又見街頭棒球隊 疑因紅單誰繳談判不成互毆

嘉義市警察局第一分局表示，這起街頭鬥毆事件發生在昨4日中午12點半左右，據自稱被打的黃姓男子表示，事件發生源於李姓友人因違規紅單繳納一事，兩幫人馬互約至嘉市博愛路與五顯街口談判，被害人黃男駕駛自小客車先到場，已被高雄地檢署發布通緝的李姓男子再開前、後車牌不一致的賓士車抵達，因談不攏，雙方才會持球棒互毆。

轄區北興所當天也曾接到民眾報案，指該地點發生互毆案件，但員警到場未發現雙方任何一人，當下就先行返所調閱路口監視器，進而查出賓士車懸掛失竊車牌，警方強調，北興所與偵查隊已組專案小組，正循線積極追查偵辦中。