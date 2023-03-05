彰化縣政府政風處委託辦理「廉政民意問卷調查」，廉能施政表現持續獲得9成縣民滿意，其中以「人員清廉程度」表現最為優秀，滿意度高達93.5％，與去年相比提高了2.8％的滿意度；且近9成縣民表示未曾經歷或聽聞縣府人員辦事「需要送紅包、關說或應酬」等情事。

彰化縣政府表示，這次委託調調查，以隨機方式電話訪問本縣年滿18歲以上之民眾，自今年年1月3日至1月12日止，其中「人員清廉程度」，得到最多得肯定。

其次，就「服務及效率」，88％受訪者對縣政府滿意，其中「服務態度」更達91.7％的高滿意度，顯示縣府在提高效率及提供公共服務方面普遍獲得縣民青睞。

「廉能印象評價」針對7項施政重點進行調查，顯示「警察人員維護社會治安表現」的滿意度達到95.9％。「橋樑及道路維護」的滿意度則大幅提高9.7％，達到80.8％。

「提供學童教育環境」滿意度92.6％；「處理新冠肺炎」的滿意度95.4％。「推動環保業務」滿意度86.5％，「推動長青福利業務」的滿意度90.2％，「推動青年創業、培訓及補助」滿意度85.9％。

其中，「推動環保業務」、「推動長青福利業務」、「推動青年創業、培訓及補助」均為今年新設題型，首次評價展現8成5以上的滿意度，表現亮眼，各項指標的滿意度平均值則達到9成滿意度。

彰化縣政府表示，這次調查結果將做為縣府推動縣政的重要參考依據，並以公平正義及依法行政之廉能核心價值，提升縣府效能與服務品質。