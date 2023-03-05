國家C型肝炎旗艦計畫辦公室透過7大指標，將全國各鄉鎮分為1到7級風險層級，苗栗縣有4鄉鎮被列為高風險層級，其中苑裡鎮第7級、風險層級最高。為消除C肝，苗栗縣府今年針對苑裡鎮、後龍鎮、大湖鄉與泰安鄉等4鄉鎮內8個村里，將採到點或到府篩檢服務，希望能確保鄉親肝的健康。

依國家C型肝炎辦公室統計，苗栗縣在C肝風險潛勢5級以上共有4個鄉鎮，其中苑裡鎮7級、後龍鎮、大湖鄉、泰安鄉都是5級。縣府衛生局分析C肝率高主因，多是偏鄉缺乏醫療資源、交通不便，加上早年醫療器具消毒不全，容易導致傳染。

苗縣府衛生局指出，縣府2019年起與肝病防治學術基金會合作，共同推動C肝高風險鄉鎮防治計畫，篩檢人數已達2萬5035人，篩檢涵蓋率56.57％、C肝陽性率占8.82％，多數為50歲以上民眾。

今年衛生局再次結合肝基會及在地醫療，深入縣內5至7級C肝高風險鄉鎮中，各選擇2個高風險村里進行C肝微根除計畫。包括苑裡鎮上館里、南勢里；後龍鎮中龍里、南龍里；大湖鄉明湖村、南湖村；泰安鄉大興村、中興村等8個C肝高風險村里。

衛生局表示，C肝進展到肝硬化，甚至肝癌早期通常沒有症狀，因此許多病人都是在病情嚴重時，才知道自己有C型肝炎，透過篩檢能夠早期預防與治療。這次4鄉鎮8個村里篩檢對象為45至79歲尚未篩檢的縣民，衛生局將造冊統計，並將動員衛生所人員、鄰里長採到點或到府篩檢。

另外，血液中驗出C肝陽性的民眾不必恐慌，衛生局將規畫C肝個管師協助追蹤治療，面對不願主動出來治療及經濟上困難民眾，將設法了解民眾不願出門原因，並提供偏鄉民眾醫療補助、交通費補助，盼能提高就醫率與治療率。