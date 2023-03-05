世界三大食品展之一、與「德國科隆食品展」和「法國巴黎食品展」齊名的日本東京食品展即將登場，台南市長黃偉哲亦於5日帶領農產台南隊出發前往。黃偉哲表示，希望能藉由東京食品展的國際曝光，讓世界看見台南。

黃偉哲說，東京食品展與一般展銷場合最大的差異，在於強調「商業端與商業端（B to B）」的合作關係，也更強調農產原物料在生產之後的中段通路與行銷，是與傳統的「帶最終商品去展覽」最大不同所在。

黃偉哲表示，台南物產豐饒、品質一級棒，近來透過與中央農委會積極合作，強化冷鏈、產銷通路，讓台南農產的「青」，不只是可以從產地直達台灣消費者的餐桌，更提高了送到國外廠商或消費者的餐桌上。

黃偉哲表示，本次出訪的兩大目標，第一是和日本在地知名通路合作，開闢專區讓日本消費者可以就近選購台南農產；第二是協助同為農產為主要縣市，一起為台灣農民爭取更好的機會，例如會與南投立委蔡培慧合作，共同來推廣南投的好東西。