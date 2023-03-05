近期詐騙集團花樣百出，為使民眾能更加瞭解各項詐騙手法，避免民眾遭受詐騙，岡山分局長陳柏彰特率領「反詐宣導團」前往轄內岡山之眼、榮獲必比登推薦羊肉爐名店等人潮聚集處所，進行「識詐」宣導。（圖／翻攝照片）

近期詐騙集團花樣百出，為使民眾能更加瞭解各項詐騙手法，避免民眾遭受詐騙，岡山分局長陳柏彰特率領「反詐宣導團」前往轄內岡山之眼、榮獲必比登推薦羊肉爐名店等人潮聚集處所，進行「識詐」宣導。（圖／翻攝照片）

近期詐騙集團花樣百出，為使民眾能更加瞭解各項詐騙手法，避免民眾遭受詐騙，岡山分局長陳柏彰特率領「反詐宣導團」前往轄內岡山之眼、榮獲必比登推薦羊肉爐名店等人潮聚集處所，進行「識詐」宣導！

在店家的配合下，播放「阿昭署長一系列防詐宣導影片」，藉由阿昭署長細心解說詐騙手法，並配合分局防詐宣導團實例講解進行宣導，讓民眾得知假網路購物、投資詐欺及求職詐騙等詐騙手法！現場遊客反應熱烈，也有遊客提出自身反詐騙的親身經歷供其他民眾分享，讓許多遊客於觀賞美景品嘗美食之際，也吸收到反詐騙的資訊，紛紛直呼不虛此行。

岡山分局長陳柏彰呼籲，詐騙集團常利用被害人投機及不夠謹慎的心理進行詐騙行為，且會因應時事更新使用的詐騙模式，誘使民眾受騙；倘民眾接獲可疑電話、簡訊或網路交友資訊，可撥打110、165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。