台東客家學堂草地音樂會5日登場。（蔡旻妤攝）

台東客家學堂草地音樂會5日登場。（蔡旻妤攝）

為傳承客家傳統文化，客家學堂草地音樂會今天登場，台東縣政府民政處特別邀請在地客家子弟、現任德國法蘭克福歌劇院小提琴手蔡侑霖和其母親鋼琴師郭明瑛與台東客家合唱團一起演出，吸引百位民眾到場欣賞。

趁著周日，台東近百名鄉親席地而坐，聆聽蔡侑霖的小提琴、郭明瑛鋼琴伴奏與客家合唱團合作演出，台下觀眾聽得如癡如醉，並享受悠閒午後。

台東客家學堂草地音樂會5日登場，蔡侑霖在德國法蘭克福歌劇院專任小提琴手，留職停薪期間返台服兵役，今天是最後1天服役。（蔡旻妤攝）

台東客家學堂草地音樂會5日登場。（蔡旻妤攝）

蔡侑霖在德國法蘭克福歌劇院專任小提琴手，留職停薪返台服兵役，恰好在台東縣政府民政處客家事務科服務，服役最後1天遇上音樂會演出，蔡侑霖說，未來將返回歌劇院上班，「我算4分之1的客家人，但我完全不會講客語、也聽不太懂，但在練習過程，能感受一點點客家血液」。

台東客家合唱團成立於2021年，團長鍾環如說，目前團員有14人，包括客家、河洛及原住民，曾獲得2022客家歌謠交流觀摩賽東區賽優等，也是台東市唯一的客家歌謠班。

台東縣政府表示，除了今天的草地音樂會，未來預計每季都安排表演活動，未來打造客家學堂成為客家文化重點場域，藉此活絡客家學堂，凝聚向心力，為學堂帶來新氣象。